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19:28   30 Мая 2020
Армия

Самолеты российской авиации прибыли в Латакию

Самолеты российской авиации прибыли в Латакию

Несколько единиц авиации из РФ прибыли в сирийскую провинцию Латакия, сообщает Rojava Network в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на Сирийскую арабскую армию.

Сирийская сторона уже во второй раз получила от российской авиации модернизированные самолеты МиГ-29, которые сейчас находятся на военной базе Хмеймим в Латакии. Согласно сообщению, начиная с 1 июня сирийские военные начнут совершать полеты на истребителях в возудшном пространетсве САР.

Ранее один из выступающих в поддержку так называемого Правительства национального согласия Ливии аккаунтов в социальной сети микроблогов Twitter разместил пост, в котором утверждалось, что старые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) МиГ-25 — на самом деле истребители МиГ-29 из России.

Воздушный транспорт ЛНА МиГ-25 не использовался еще с 2011 года, но авторы новости решили выдать их за самолеты российской авиации, которые якобы находятся на авиабазе Аль-Джуфра. В доказательство этих слов были использованы всего лишь некачественные скрины с Google-карт. Об этом писал ФАН в своем материале.

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Автор: Илья Романович
#россия #сирия #латакия #авиация

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