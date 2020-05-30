Самолеты российской авиации прибыли в Латакию

Несколько единиц авиации из РФ прибыли в сирийскую провинцию Латакия, сообщает Rojava Network в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на Сирийскую арабскую армию.

Сирийская сторона уже во второй раз получила от российской авиации модернизированные самолеты МиГ-29, которые сейчас находятся на военной базе Хмеймим в Латакии. Согласно сообщению, начиная с 1 июня сирийские военные начнут совершать полеты на истребителях в возудшном пространетсве САР.

#Latakia: Syria army announce it has received new batch of Russian advanced and modernized MiG-29 warplanes. — Rojava Network (@RojavaNetwork) May 30, 2020

Ранее один из выступающих в поддержку так называемого Правительства национального согласия Ливии аккаунтов в социальной сети микроблогов Twitter разместил пост, в котором утверждалось, что старые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) МиГ-25 — на самом деле истребители МиГ-29 из России.

Воздушный транспорт ЛНА МиГ-25 не использовался еще с 2011 года, но авторы новости решили выдать их за самолеты российской авиации, которые якобы находятся на авиабазе Аль-Джуфра. В доказательство этих слов были использованы всего лишь некачественные скрины с Google-карт. Об этом писал ФАН в своем материале.