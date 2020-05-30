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19:22   30 Мая 2020
Армия

Фейки США о российском вмешательстве в Ливию стали поводом для отправки войск в Тунис

Фейки США о российском вмешательстве в Ливию стали поводом для отправки войск в Тунис

США проводят информационную кампанию против России, заявляя якобы о "российском вмешательстве" в дела Ливии, в целях усиления собственного влияния в регионе, считает военный эксперт Борис Рожин.

Вашингтон заявил о возможной переброске своих войск на территорию Туниса, назвав подобные планы ответом на "действия России" в Северной Африке. Подобным образом США ищут оправдание необходимости военного присутствия в регионе, распространяя информацию о якобы "российском следе" во внутриливийском конфликте.

Американские власти пытаются более плотно подойти к вопросу поддержки террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, распространяя вбросы о якобы "присутствии" на ливийской территории российских МиГ-29 и бойцов ЧВК "Вагнера", заявил главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад", военный эксперт Борис Рожин в разговоре с ФАН. Он включил в этот список и задержание банкнот в Мальте, которые предназначались для Центробанка Ливии в Тобруке в рамках контракта с РФ, названных Вашингтоном "фальшивыми".

"Мы видим системную кампанию на разных уровнях, которая обосновывает усиление американского военного присутствия рядом с Ливией", — отметил Рожин.

Соединенные Штаты активно распространяют бездоказательные вбросы о якобы присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии. Поняв безрезультатность таких действий, Вашингтон попытался продвинуть подобные фейки в ООН при помощи доклада "экспертов", подготовленного для организации. Выяснилось, что документ полностью основан на вбросах и недостоверной информации. Редакция ФАН опубликовала полный разбор доклада, развенчав все его пункты.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #ливия #тунис #вброс #фейк #пнс

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