Претензии США к Калининграду подтверждают его российский статус

Калининград не может быть «кинжалом в сердце Европы» хотя бы потому, что он сам — Европа. Так писатель Герман Садулаев прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

Отказав Калининграде в принадлежности к Европе, США лишь подтвердили его российский статус. Прусский Кенигсберг вернулся в состав России по итогам Второй мировой войны и вскоре был переименован в Калининград, напомнил Садулаев.

Ранее О'Брайен назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы», жалуясь на размещение Россией ракет и других вооружений. По словам американца, Калининград превратили в «закрытую военную базу».

«Наверное, стоило бы как-то увязать это логически с военными базами, которые НАТО разместило в Прибалтике и Польше, в непосредственной близости к России и Белоруссии», — отметил писатель.

По мнению Садулаева, Калининград стал мостом между Россией и Западом. В области действуют упрощенные электронные визы для граждан Польши, Германии и ряда других стран. Кроме того, в регионе действует Особая экономическая зона, напомнил автор статьи.

«Я бывал в Калининграде не раз. Он не показался мне "закрытой военной базой". Город очень открытый, дружелюбный, одновременно и российский, и европейский», — поделился Садулаев.

Он также назвал понятия «Европа» и «Азия» идеологическими конструктами. Писатель напомнил, что Европа еще никогда не вела войну вся на одной стороне фронта, а всякий раз сражалась внутри себя — за право называться «настоящей Европой».