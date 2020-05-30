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19:07   30 Мая 2020
Экономика

Зеленский опубликовал данные о доходах своей семьи за прошлый год

Зеленский опубликовал данные о доходах своей семьи за прошлый год

Декларация о доходах президента Украины Владимира Зеленского и его семьи за 2019 год опубликована на официальном сайте главы государства. За учетный период он заработал менее 8 тысяч долларов и продал активы в российских компаниях.

Отчет о доходах Зеленского учитывает период с мая по декабрь 2019 года. За этот период глава государства зарабатывал только на государственной службе, за год он получил 208,8 тыс. гривен. В апреле президент продал активы компании Green Family LTD и еще четырех предприятий, зарегистрированных на территории России, сообщают "Известия".

Дополнительный доход чете Зеленских обеспечивают принадлежащие им торговые марки и недвижимость в Великобритании, которая сдается по договору аренды. В качестве налогов в государственный бюджет Украины были выплачены 3,6 млн гривен. Всего семья украинского лидера за год заработала около миллиона долларов.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #имущество #декларация о доходах #зеленский

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