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18:57   30 Мая 2020
Происшествия

Силовики завершили операцию по ликвидации боевиков в ингушской Сунже

Силовики завершили операцию по ликвидации боевиков в ингушской Сунже

Двое боевиков, открывших стрельбу в Ингушетии, ликвидированы в ходе субботней контртеррористической операции в Сунже. 

Силовики ликвидировали двоих боевиков в ходе контртеррористической операции в ингушской Сунже. Об этом сообщил источник агентства ТАСС 30 мая. 

Операция по нейтрализации преступников длилась несколько часов. Она была связана с перестрелкой, возникшей в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Днем в пятницу стало известно о стрельбе, которую вооруженные боевики устроили на территории частного домовладения. В результате перестрелки пострадали пятеро, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Автор: Василий Пименов
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