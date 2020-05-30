Силовики завершили операцию по ликвидации боевиков в ингушской Сунже

Двое боевиков, открывших стрельбу в Ингушетии, ликвидированы в ходе субботней контртеррористической операции в Сунже.

Силовики ликвидировали двоих боевиков в ходе контртеррористической операции в ингушской Сунже. Об этом сообщил источник агентства ТАСС 30 мая.

Операция по нейтрализации преступников длилась несколько часов. Она была связана с перестрелкой, возникшей в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Днем в пятницу стало известно о стрельбе, которую вооруженные боевики устроили на территории частного домовладения. В результате перестрелки пострадали пятеро, по данному факту возбуждено уголовное дело.