Песков рассказал, когда сбреет бороду

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" сообщил, когда сбреет бороду, которую отрастил во время лечения от COVID-19.

Фрагмент передачи с участием пресс-секретаря президента РФ опубликовал в своем Instagram-аккаунте автор программы Павел Зарубин. Песков признался, что решил отращивать бороду, после того как у него выявили COVID-19. Пресс-секретарь главы государства дал понять, что собирался ее сбрить, когда появится возможность "ознаменовать победу" над вирусом. В скором времени Песков намерен выполнить данное себе обещание.

COVID-19 в мае был выявлен у Пескова и его супруги Татьяны Навки. Ввиду заболевания они были госпитализированы. Недавно супругов выписали из медицинского учреждения.