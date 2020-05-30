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18:50   30 Мая 2020
Россия

Гемпель: Меркель отстаивает интересы США в вопросах Крыма

Гемпель: Меркель отстаивает интересы США в вопросах Крыма

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидных вещей. Об этом заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее Меркель заявила, что антироссийские санкции со стороны Евросоюза останутся в силе, и вновь назвала Крым «аннексированным».

«К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшего в строгом соблюдении международного права», — подчеркнул Гемпель в беседе с ФАН.

Поддерживая санкции против России, ФРГ продолжает преступную политику Евросоюза, уверен крымский политик.

Гемпель: Меркель отстаивает интересы США в вопросах Крыма

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. После этого страны ЕС, США и Украина ввели санкции против Москвы. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Украина продолжает считает полуостров своей, но «времнно оккупированной территорией» и призывает Запад поддержать такую позицию. При этом часть политиков, например экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, предлагают пересмотреть введенные против России санкции.

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Автор: Арсений Аскольский
#меркель #крым #гемпель

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