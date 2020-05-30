Коротченко считает, что попытка ПНС шантажировать РФ оказалась безрезультатной

Россия призывает к миру все враждующие стороны в Ливии, а также выступает за создание необходимых для североафриканской страны структур, заявил политический эксперт Игорь Коротченко.

В субботу, 30 мая, корреспондент "НьюИнформ" попросил Коротченко прокомментировать похищение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых, как оказалось, захватили в ливийский плен намеренно. Это выяснилось накануне, когда глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обнародовал запись разговора представителя ПНС с сотрудником российского фонда. Беседа состоялась год назад — спустя 12 дней после похищения. Оказалось, что террорист ПНС потребовал у России признать на международном уровне легитимность "правительства" ООН, в противном случае боевики пригрозили и дальше удерживать ученых. Напомним, Шугалей и Суэйфан находятся в неофициальной тюрьме "Митига" более года. Террористы пытают ученых, чтобы выбить необходимые показания. К россиянам не пускают даже адвоката. Им до сих пор не предъявлено никаких обвинений.

По словам Коротченко, боевики ПНС прибегли к шантажу, чтобы повлиять на позицию России, однако они не смогли добиться результата. Россия призывает все конфликтующие стороны в Ливии к миру через диалог. Москва неоднократно заявляла, что попытки решить конфликт силой ни к чему не приведут. Однако представители "правительства" ООН заняли неконструктивную позицию и попытались надавить на нашу страну, используя заложников.