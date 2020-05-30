Россия опровергла обвинения США в поставке фальшивых валют в Ливию

Москва опровергает обвинения Вашингтона в изготовлении фальшивой валюты для Ливии. Так МИД РФ отреагировал на заявление Госдепа США о задержанной на Мальте партии ливийских динаров.

В российском дипломатическом ведомстве объяснили, что АО "Гознак" и глава Центробанка Ливии подписали в 2015 году контракт на печать ливийских динаров. Москва направила в Тобрук груз с напечатанными ливийскими банкнотами по контракту.

В заявлении сказано, что деньги необходимы были для стабилизации экономики Ливии. Мальта, задержавшая партию денег, которая была изготовлена по контракту с расположенным в Тобруке ЦБ Ливии, нарушила международное право, считают в ведомстве.

МИД РФ назвал фальшивыми "не ливийские динары, а американские заявления". Ведомство напомнило, что Россия призывает к строгому соблюдению решений по ливийской проблематике, принятых международным сообществом.