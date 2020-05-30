Оппозиция готовит почву для протестов, выдавая Азара за «нового Голунова»

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский подключился к поднимаемой оппозицией шумихе вокруг задержания участников одиночных пикетов, вновь продвигая в массы идею о «полицейском государстве» и якобы незаконности запрета массовых мероприятий.

Представители и сторонники так называемой либеральной оппозиции стараются привлечь внимание общественности к инциденту с журналистом «Новой газеты» и мундепом Ильей Азаром, который был задержан в Москве 26 мая во время одиночного пикета в поддержку автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Впоследствии также были задержаны несколько журналистов и активистов, устраивавших пикеты в Москве и Санкт-Петербурге в защиту Азара. Стоит отметить, что представители правопорядка действовали в рамках принятых мер по борьбе с распространением коронавируса, однако противники властей, используют ситуацию в целях усиления недовольства в обществе и подготовки почвы для проведения массовых акций протеста.

Жертва либеральной повестки

В частности, руководитель петербургской фракции «Яблоко» Борис Вишневский опубликовал на сайте «Новой газеты» статью, в которой заявляет, что запрет на проведение публичных акций якобы «грубо нарушает российское законодательство», а ограничительные меры, по его мнению, являются лишь «подменой борьбы с эпидемией на борьбу с правами граждан».

По словам Вишневского, в условиях пандемии коронавирусной инфекции власти должны сосредоточить все внимание исключительно на обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты, подготовкой больниц и организацией массового тестирования. По всей видимости, депутат не считает важным соблюдение общественного порядка и выполнение требований руководства страны, направленных на борьбу с коронавирусом.

Стоит отметить, что в своем материале петербургский парламентарий акцентирует внимание именно на запрете массовых мероприятий, стараясь громкими выражениями о правах и свободах усилить протестные настроения среди российского населения.

Таким образом, представляя общественности Азара в качестве новой «жертвы режима», Борис Вишневский пытается убедить читателей в том, что власти якобы запретили проведение массовых акций исключительно для того, «чтобы у граждан не было возможности возмущаться».

Подмена понятий

Примечательно, что ранее депутат довольно критично высказался относительно запланированного на 24 июня парада Победы. По мнению Вишневского, проведение этого памятного мероприятия может негативно отразиться на здоровье его участников. Кроме того, парламентарий не сомневается, что власти попытаются скрыть новые случаи заражения коронавирусом во время парада, поддерживая таким образом вброс о якобы заниженной статистике заболеваемости и смертности от этого заболевания.

Однако такой риторики Вишневский придерживается только по отношению к мероприятиям, организованным властями. Когда речь идет о массовых акциях протеста, депутат смело заявляет о «беззаконии» и «нарушении прав». Видимо, Вишневский и его соратники не видят никакой опасности для россиян, если массовые мероприятия устраивают сами оппозиционеры.

Аналогичную позицию активно выражают и другие представители российского либерального сообщества. В новом выпуске передачи «По фактам» юрист признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь также поспешила напомнить, что право «проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования» гарантирует гражданам Конституция.

Кроме того, соратница Алексея Навального выразила недовольство запланированным парадом Победы, очевидно, не обращая внимания на тот факт, что принятые в связи с коронавирусом ограничительные меры постепенно смягчаются на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Однако режим самоизоляции по-прежнему действует, и оппозиционным активистам, как другим гражданам, необходимо его соблюдать, но они предпочитают устраивать провокации и целенаправленно нагнетать обстановку.

Камень преткновения

История с Ильей Азаром оказалась в поле зрения всех либеральных СМИ, которые в свойственной им манере начали активно тиражировать новости о задержаниях в попытках привлечь внимание общественности и придать ситуации политический окрас. «Новая газета» даже успела организовать сбор подписей в поддержку журналиста.

При этом издание требует «свободу Азару» и убеждает россиян, что власти якобы «объявили войну журналистам», и теперь у либеральных СМИ «нет возможности уклониться от этого вызова». Кроме того, авторы петиции заявляют, что задержание корреспондента «Новой» направлено на «запугивание» граждан во время пандемии коронавируса, усиливая таким образом недовольство среди населения.

Как полагает Федеральное агентство новостей, таким образом либеральное сообщество рассчитывает повторить сценарий скандала вокруг специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Дело в том, что материалы, связанные с задержанием Азара, подаются в медиа пространстве практически идентично тому, как освещались события лета 2019 года, когда был задержан Голунов.

Стоит обратить внимание, что либеральные журналисты даже не стали менять основные тезисы об «объявленной войне» и невозможности оставить действия властей без ответа. По всей видимости, попыткой вновь применить «кейс Голунова» сторонники так называемой российской оппозиции рассчитывают сыграть на эмоциях и ассоциациях общества, чтобы предоставить новому «узнику совести» возможность уйти от ответственности.

Кроме того, не исключено, что ситуацией с Ильей Азаром Борис Вишневский, Любовь Соболь и другие либеральные оппозиционеры пытаются не только проверить готовность людей выйти на улицы, нарушая режим самоизоляции и другие меры, принятые для борьбы с коронавирусной инфекцией, но и подготовить почву для новых массовых акций протеста.