Водолацкий отметил принадлежность ПНС Ливии к террористам

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

 Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции

Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции
Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

 Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США

Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

 Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции

Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции
Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

 Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США

Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
17:40   30 Мая 2020
Армия

Водолацкий отметил принадлежность ПНС Ливии к террористам

Водолацкий отметил принадлежность ПНС Ливии к террористам

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является террористической группировкой, похитившей российских социологов ради шантажа, считает депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил о провокационном видеоролике, размещенном ПНС Ливии, в котором похищенный террористами в Триполи ученый из России Максим Шугалей был бездоказательно назван "шпионом". Ответными мерами стала публикация фондом записи разговора с руководителем Высшего Государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри, сделанной практически сразу же после похищения социологов из РФ.

Представитель ПНС Ливии бесцеремонно предъявил требования ФЗНЦ, согласно которым Россия должна официально признать "правительство" Файеза Сарраджа. В качестве ответного шага он предложил содействие в освобождении ученых. Малькевич заявил, что эта беседа подтверждает факт шантажа со стороны ПНС Ливии.

Во главе ПНС Ливии стоят обычные террористы, которые похитили социологов, чтобы шантажировать российское правительство, сказал Водолацкий в комментарии "Экономике сегодня".

"Совершенно очевидно, что называющая себя "ПНС Ливии" террористическая группировка удерживает россиян исключительно для шантажа", — заявил депутат.

Действия ПНС Ливии не укладываются ни в какие нормы международного права и человеческой морали, отметил Водолацкий. Он подчеркнул, что применение подобных методов бессмысленно в отношении РФ, так как Россия не практикует уступки террористам. Депутат добавил, что у Москвы достаточно инструментов для освобождения ученых, в том числе и жесткими способами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #ливия #шантаж #малькевич #пнс #фзнц #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...