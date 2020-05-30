Водолацкий отметил принадлежность ПНС Ливии к террористам

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является террористической группировкой, похитившей российских социологов ради шантажа, считает депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил о провокационном видеоролике, размещенном ПНС Ливии, в котором похищенный террористами в Триполи ученый из России Максим Шугалей был бездоказательно назван "шпионом". Ответными мерами стала публикация фондом записи разговора с руководителем Высшего Государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри, сделанной практически сразу же после похищения социологов из РФ.

Представитель ПНС Ливии бесцеремонно предъявил требования ФЗНЦ, согласно которым Россия должна официально признать "правительство" Файеза Сарраджа. В качестве ответного шага он предложил содействие в освобождении ученых. Малькевич заявил, что эта беседа подтверждает факт шантажа со стороны ПНС Ливии.

Во главе ПНС Ливии стоят обычные террористы, которые похитили социологов, чтобы шантажировать российское правительство, сказал Водолацкий в комментарии "Экономике сегодня".

"Совершенно очевидно, что называющая себя "ПНС Ливии" террористическая группировка удерживает россиян исключительно для шантажа", — заявил депутат.

Действия ПНС Ливии не укладываются ни в какие нормы международного права и человеческой морали, отметил Водолацкий. Он подчеркнул, что применение подобных методов бессмысленно в отношении РФ, так как Россия не практикует уступки террористам. Депутат добавил, что у Москвы достаточно инструментов для освобождения ученых, в том числе и жесткими способами.