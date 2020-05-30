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17:36   30 Мая 2020
Политика

Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

Россия еще не вернула всех граждан из-за границы, которые остались там во время пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что из-за отмены международных рейсов некоторые граждане не смогли вернуться домой своевременно. Как отмечается в материале ФАН, Путин предложил обсудить, какими последствиями обернется открытие границ отдельных стран. Для государств, экономика которых зависит от туризма, это крайне необходимо/

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #границы

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