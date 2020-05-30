Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

 Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции

Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции
Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

 Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США

Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

 Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции

Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции
Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

Путин призвал Совбез РФ обсудить последствия открытия границ в других странах

 Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США

Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
17:26   30 Мая 2020
Общество

Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции

Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции

Украинские власти разрешили не придерживаться обязательной самоизоляции выпускникам, прибывающим на Украину из других стран. Эти меры действуют для тех, кто собирается сдавать тестирование для поступления в вузы.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что лица, прибывающие на Украину для сдачи внешнего независимого тестирования, не должны находиться в самоизоляции, если речь идет именно о поступлении в вузы.

При этом он отметил, что для всех остальных требования сохраняются. Это же касается и жителей республик Донбасса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#украина #вузы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...