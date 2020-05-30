Украинские власти разрешили абитуриентам не соблюдать режим самоизоляции
Украинские власти разрешили не придерживаться обязательной самоизоляции выпускникам, прибывающим на Украину из других стран. Эти меры действуют для тех, кто собирается сдавать тестирование для поступления в вузы.
Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что лица, прибывающие на Украину для сдачи внешнего независимого тестирования, не должны находиться в самоизоляции, если речь идет именно о поступлении в вузы.
При этом он отметил, что для всех остальных требования сохраняются. Это же касается и жителей республик Донбасса.