ВЦИОМ: более половины россиян готовы проголосовать за конституционные поправки

Большинство опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян планируют пойти на всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Большая их часть также планирует отдать свой голос за новую редакцию Основного закона.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос населения, посвященный теме предстоящего всенародного голосования по поправкам к Конституции.

Социологи выяснили, что в целом новая редакция главного документа страны не оставила людей равнодушными. Во-первых, отметили они, 93% респондентов знают о голосовании. Больше половины, а именно 66% опрошенных, заявили, что планируют проголосовать, ну а большая часть из них заявила, что точно отдаст свой голос за принятие поправок в Конституцию.

Самыми важными пунктами новой редакции Основного закона граждане РФ назвали обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, признание детей важнейшим приоритетом госполитики России, а также поправку об обязательной ежегодной индексации пенсий граждан.