Перенджиев: расширяя базы в Сирии, Москва посылает сигнал США

Расширяя базы в Сирии, Россия закрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с ФАН выразил член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Сирией о передаче военным РФ дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В документ разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Россия тем самым показывает намерение усилить присутствие в Сирии и Средиземном море.

«Расширяя базы, Москва посылает сигнал США, что закрепляется на Ближнем Востоке. То есть Сирии мы даем понять, что будем отстаивать ее до конца, а Западу — что никуда не уйдем. Речь идет о таком вопросе, как создание в САР единой российской базы — объединение пункта материально-технического обеспечения в Тартусе и воздушной базы в Латакии (Хмеймим). Здесь нет ничего экстраординарного. Например, у нас в Киргизии четыре российские базы объединены в единую базу», — отметил эксперт.

Пункт материально-технического обеспечения в Тартусе переоснастят и расширят до полноценной военно-морской базы, считает Перенджиев. В перспективе с ее помощью можно будет купировать переброску сирийских боевиков в Ливию и противостоять объединенному флоту НАТО.

«США всячески стараются дестабилизировать обстановку в Сирии, используют всякие террористические инструменты. Турция там тоже непонятно какую позицию занимает — где-то они с нами, где-то — нет, где-то сами по себе, где-то с террористами. Есть понимание того, что у Сирии много врагов и только один друг — Россия, который подставляет свое крепкое плечо и показывает, что в беде мы сирийцев не бросим. Более того, мы будем и дальше развивать отношения с Дамаском, — уверен Перенджинев.

Военно-техническое сотрудничество с Сирией продолжится, уверен эксперт. Он также не исключил, что Сирию сделают наблюдателем в ОДКБ.

Напомним, авиационная группировка ВКС РФ создана 30 сентября 2015 года для поддержки войск официального Дамаска в войне с международным терроризмом. Она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно согласно российско-сирийскому договору.

В 2017 году РФ и Сирия подписали еще одно соглашение, по которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25.