Клинцевич сообщил, что "Северный поток — 2" рушит коммерческие планы США

Сенатор РФ Франц Клинцевич назвал причины разногласий между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу строительства газопровода "Северный поток — 2".

По словам политика, российский проект "Северный поток — 2" очень важен с точки зрения экономической составляющей для стран Европы. В сложившейся ситуации Германия озвучивает точку зрения всех европейцев, которые неоднократно заявляли о важности проекта.

Клинцевич подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят сорвать строительство по нескольким причинам. Вашингтон очень боится усиления мирового влияния России. Это является основной причиной антироссийской политики США. Следующим фактором, конечно, является экономическая составляющая. Когда заработает газопровод, американцы не смогут осуществить свои коммерческие планы и "завалить" Европу собственным сжиженным газом, пишет РИА ФАН.