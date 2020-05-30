Депутат Вторыгина: поправка к Конституции РФ необходима для сохранения семейных ценностей

Поправку о защите семьи, материнства, отцовства и детства предлагается внести в статью №72 Конституции Российской Федерации. Пункт способствует сохранению нравственности и традиционных семейных ценностей, уверена депутат Елена Вторыгина.

Поправка направлена на укрепление нравственного каркаса российского общества, отметила зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По словам Вторыгиной, для сохранения института семьи нужно оказывать гарантированную поддержку детству и материнству.

"Социальную, образовательную, психологическую и финансовую", — уточнила депутат в интервью порталу "Слово и Дело".

Оказание регулярной помощи институту семьи возможно, если приоритет семьи и брака будет закреплен на высшем уровне, заявила Вторыгина. По ее словам, это также позволит уберечь традиционный состав семьи от влияния идей, возникших на Западе в результате сексуальной революции 60-х годов.

Депутат подчеркнула, что о семье необходимо рассказывать начиная со школы. Она уверена, что у детей необходимо создавать представление о том, что такое семья, чтобы у них был пример помимо их личного опыта. Таким образом может снизиться число неблагополучных семей, а вступление в брак станет более осознанным, считает Вторыгина.

Зампред комитета Госдумы также раскритиковала идею ограничения продажи препаратов для абортов. По ее словам, такая инициатива — это вторжение в российскую семью. Она подчеркнула, что государство не должно "влезать в постели к россиянкам" и решать за родителей, сколько им иметь детей.