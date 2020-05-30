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16:23   30 Мая 2020
Общество

Бутина осудила действия западных соцсетей, блокирующих каналы российских СМИ

Бутина осудила действия западных соцсетей, блокирующих каналы российских СМИ

Действия американских социальных сетей по отношению к российским СМИ раскритиковала правозащитница Мария Бутина.

Американские корпорации Facebook, YouTube и Googlе жестко контролируют информационные потоки и цензурируют "неугодные" СМИ. Такое мнение выразил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в рамках онлайн-заседания организации, говоря об удалении с видеохостинга YouTube каналов News Front, Anna News и ТРК "Крым-24".

Такая практика является общепринятой, считает правозащитница Мария Бутина. США выделяют средства, чтобы бороться с якобы недружественными им СМИ, объяснила она в беседе с Nation News. Действия американских корпораций в отношении ряда информационных ресурсов, в том числе российских, в очередной раз демонстрируют политику двойных стандартов, уверена Бутина.

"Я думаю, что Россия должна иметь свои информационные ресурсы и нести правду в мир", — считает правозащитница.

На Россию, как на сверхдержаву, возлагается большая ответственность, чтобы не фальсифицировалась история, в том числе Великой Отечественной войны. Вторая половина мира смотрит на российское государство, сомневаясь в правдивости диктуемых Западом ценностей. Россия должна нести этот крест, резюмировала Бутина.

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Автор: Руслан Неглинный
#социальные сети #youtube #бутина

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