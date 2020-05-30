Академик РАН назвал назальную вакцину от COVID-19 красивой идеей, но есть нюанс

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Сейчас проходит тестирование ее эффективности и безвредности. Испытания на животных прошли успешно.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», — рассказал гендиректор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина».

Максютов пояснил, что животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса, нежелательных реакций не выявилось. Клинические испытания на людях в «Векторе» планируют начать в конце июня — начале июля и завершить их в середине сентября.

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов критически отнесся к созданию назальной вакцины от коронавируса. В беседе с корреспондентом «Политики сегодня» он назвал такие заявления сенсацией, не подкрепленной достаточными доказательными фактами.

«Как правило, вакцины вводятся парентерально. То есть не через рот, и не через нос, а с помощью инъекций. Это многолетняя привычная практика. Конечно, привлекательно в нос закапать. Но в носу находится мерцательный эпителий, который выводит все, что туда попадает. Этим же вызвано чихание. Поэтому с назальным введением есть проблемы, хотя казалось бы: привлекательно и просто», — объяснил ученый.

По словам Феликса Ершова, всерьез говорить о вакцине можно только после испытаний на людях. Животные не являются абсолютным доказательством эффективности лекарства, объяснил эксперт.