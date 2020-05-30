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16:10   30 Мая 2020
Политика

Самонкин раскритиковал шантаж РФ свободой Шугалея со стороны ПНС Ливии

Самонкин раскритиковал шантаж РФ свободой Шугалея со стороны ПНС Ливии

Шантаж со стороны главы Высшего Государственного совета Ливии, представителя ПНС Халеда аль-Мишри показывает, что во главе "правительства" ООН оказались террористы и радикалы. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин. 

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич опубликовал запись беседы представителя ФЗНЦ с аль-Мишри годовалой давности. Разговор состоялся спустя 12 дней после похищения россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Тогда представитель ПНС заявил, что триполитанские власти отпустят социологов из неофициальной тюрьмы, если РФ изменит официальную позицию в ливийском конфликте, поддержав ПНС.

Беседуя в субботу с корреспондентом журнала "Слово и Дело", Самонкин заявил, что подобный шантаж раскрывает истинную сущность руководства ПНС. Здесь даже не идет речи о соблюдении прав человека или международного права, возмутился он. Сейчас боевики "правительства" занимаются откровенным бандитизмом не только в отношении РФ, но и других стран. Такой конфликт мог возникнуть с любыми социологами или журналистами. Но под горячую руку попали именно россияне.

Политолог также добавил, что ПНС Ливии нарушило всевозможные права и процедуры в отношении Шугалея и Суэйфана. Террористы задержали ученых без оснований, не допускали к ним дипломатов и адвокатов. Кроме этого, социологов подвергают пыткам, чтобы они выдали показания, необходимые триполитанским властям.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #пнс #Шугалей

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