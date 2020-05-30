Самонкин раскритиковал шантаж РФ свободой Шугалея со стороны ПНС Ливии

Шантаж со стороны главы Высшего Государственного совета Ливии, представителя ПНС Халеда аль-Мишри показывает, что во главе "правительства" ООН оказались террористы и радикалы. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич опубликовал запись беседы представителя ФЗНЦ с аль-Мишри годовалой давности. Разговор состоялся спустя 12 дней после похищения россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Тогда представитель ПНС заявил, что триполитанские власти отпустят социологов из неофициальной тюрьмы, если РФ изменит официальную позицию в ливийском конфликте, поддержав ПНС.

Беседуя в субботу с корреспондентом журнала "Слово и Дело", Самонкин заявил, что подобный шантаж раскрывает истинную сущность руководства ПНС. Здесь даже не идет речи о соблюдении прав человека или международного права, возмутился он. Сейчас боевики "правительства" занимаются откровенным бандитизмом не только в отношении РФ, но и других стран. Такой конфликт мог возникнуть с любыми социологами или журналистами. Но под горячую руку попали именно россияне.

Политолог также добавил, что ПНС Ливии нарушило всевозможные права и процедуры в отношении Шугалея и Суэйфана. Террористы задержали ученых без оснований, не допускали к ним дипломатов и адвокатов. Кроме этого, социологов подвергают пыткам, чтобы они выдали показания, необходимые триполитанским властям.