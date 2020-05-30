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16:01   30 Мая 2020
Экономика

Объем выданных микрозаймов за апрель упал до исторического минимума

Объем выданных микрозаймов за апрель упал до исторического минимума

Выдача средств российскими финансовыми организациями (МФО) в апреле упала на 48,3% и приравнялась к историческому минимуму в 11,4 млрд рублей, сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

Относительно апреля 2019 года снижение составило 46,5%. Резкое сокращение объемов выдачи денег связанно с падением потребительской активности, введением режима самоизоляции и ужесточением кредитной политики организаций, передает заявление аналитиков агентство "Прайм".

Резкое снижение объемов микрозаймов было зафиксировано в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Общая сумма, выданная клиентам, составила 7,8 млрд рублей, что меньше мартовского показателя на 38,3% и показателя за апрель 2019 года на 41,3%, согласно подсчетам аналитиков НБКИ.

Прогноз на восстановление прошлых объемов зависит от скорости реабилитации отраслей экономики после отмены ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Автор: Борис Нестеров
#деньги #микрозайм

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