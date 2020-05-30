Швыткин сообщил, что РФ должна предпринять необходимые меры по освобождению Шугалея

Москва должна предпринять все необходимые меры для того, чтобы освободить похищенных в Ливии российских социологов. В то же время шантаж со стороны ПНС в данном случае неуместен. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

В субботу, руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич опубликовал записанный в июне прошлого года телефонный разговор с участием главы Высшего Государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри сотрудником ФЗНЦ Юнесом Абазидом. В ходе беседы представитель триполитанских властей отметил, что Москва должна поддержать ПНС, после чего он посодействует освобождению россиян. В ФЗНЦ расценили эти требования как шантаж.

По словам парламентария, шантаж в данном случае неуместен, так как позиция России – это обеспечение стабильности в регионе и примирение всех сторон. Швыткин также считает, что нужно приложить все усилия для освобождения похищенных россиян.