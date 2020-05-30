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15:45   30 Мая 2020
Политика

Швыткин сообщил, что РФ должна предпринять необходимые меры по освобождению Шугалея

Швыткин сообщил, что РФ должна предпринять необходимые меры по освобождению Шугалея

Москва должна предпринять все необходимые меры для того, чтобы освободить похищенных в Ливии российских социологов. В то же время шантаж со стороны ПНС в данном случае неуместен. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

В субботу, руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич опубликовал записанный в июне прошлого года телефонный разговор с участием главы Высшего Государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри сотрудником ФЗНЦ Юнесом Абазидом. В ходе беседы представитель триполитанских властей отметил, что Москва должна поддержать ПНС, после чего он посодействует освобождению россиян. В ФЗНЦ расценили эти требования как шантаж.

По словам парламентария, шантаж в данном случае неуместен, так как позиция России – это обеспечение стабильности в регионе и примирение всех сторон. Швыткин также считает, что нужно приложить все усилия для освобождения похищенных россиян.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы Шугалей был освобожден, сейчас его незаконно удерживают ливийские боевики. Шугалея необходимо вызволять, прежде всего, дипломатическим путем. Я знаю, что по линии МИД России предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы освободить россиян", — поделился он мыслями с корреспондентом iReactor.

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Автор: Кристина Мокроусова
#швыткин #пнс ливии #Шугалей

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