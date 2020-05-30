Правительство России выделит 6 млрд рублей на защиту Иркутской области от новых паводков

Средства из федерального бюджета России будут направлены на строительство защитных дамб в Иркутской области. Это позволит уберечь регион от затопления в результате паводка, сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

Реализация проекта защиты Иркутской области от паводков потребует 6 млрд рублей из федерального бюджета. На эти средства будет возведен комплекс дамб, не допускающих затопления территорий. Всего в зоне чрезвычайной ситуации построят 12 объектов, также планируется провести ряд мероприятий по устранению опасности новых случаев разлива рек, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Режим ЧС был объявлен в Приангарье в июне прошлого года. В результате паводка пострадала инфраструктура региона, оказались подтопленными около 11 тыс. жилых домов. Программа поддержки жителей позволила начать оперативное восстановление. Защитные дамбы возводятся в наиболее пострадавших от стихии населенных пунктах.