Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продемонстрировали невозможность ведения правового международного диалога, шантажируя Россию похищенными социологами, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Боевики преступного режима Файеза Сарраджа похитили в Триполи весной прошлого года двух ученых из РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, бросив их в неофициальную тюрьму "Митига". Недавно ПНС Ливии разместило ролик, в котором утверждается, что Шугалей якобы является "шпионом", однако глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич подчеркнул, что видео является провокацией, а официальные обвинения социологам не были предъявлены.

Глава верховного госсовета ПНС Ливии Халед аль-Мишри после похищения социологов попытался выторговать у ФЗНЦ встречу Сарраджа с президентом РФ Владимиром Путиным, а также официальную поддержку ПНС Ливии со стороны России. В обмен он пообещал посодействовать освобождению россиян. Малькевич отметил, что фонд, являющийся общественной организацией, не может удовлетворить требования террористов, а сам факт подобного предложения назвал банальным шантажом.

Захват заложников и требование за них выкупа — метод, практикуемый бандитами, заявил в беседе с "ПолитРоссией" Милонов. Он подчеркнул, что этим глава ПНС Ливии Файез Саррадж продемонстрировал, что политический диалог с ним невозможен, в виду чего нужно действовать силовым путем.