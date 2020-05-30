В ГД сравнили Сарраджа с бен Ладеном после выдвинутых требований за освобождение россиян
Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продемонстрировали невозможность ведения правового международного диалога, шантажируя Россию похищенными социологами, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Боевики преступного режима Файеза Сарраджа похитили в Триполи весной прошлого года двух ученых из РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, бросив их в неофициальную тюрьму "Митига". Недавно ПНС Ливии разместило ролик, в котором утверждается, что Шугалей якобы является "шпионом", однако глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич подчеркнул, что видео является провокацией, а официальные обвинения социологам не были предъявлены.
Глава верховного госсовета ПНС Ливии Халед аль-Мишри после похищения социологов попытался выторговать у ФЗНЦ встречу Сарраджа с президентом РФ Владимиром Путиным, а также официальную поддержку ПНС Ливии со стороны России. В обмен он пообещал посодействовать освобождению россиян. Малькевич отметил, что фонд, являющийся общественной организацией, не может удовлетворить требования террористов, а сам факт подобного предложения назвал банальным шантажом.
Захват заложников и требование за них выкупа — метод, практикуемый бандитами, заявил в беседе с "ПолитРоссией" Милонов. Он подчеркнул, что этим глава ПНС Ливии Файез Саррадж продемонстрировал, что политический диалог с ним невозможен, в виду чего нужно действовать силовым путем.
"Этот бандит (Файез Саррадж — прим. ред.), накачанный американскими деньгами и американской поддержкой, чувствует себя полностью безнаказанным и ощущает себя хозяином. Точно так же чувствовал себя и Усама бен Ладен. И на уступки террористам идти нельзя", — резюмировал депутат.