Очевидцы рассказали о возгорании Boeing 777 во время посадки в Шереметьево

Камеры, установленные в московском аэропорту зафиксировали возгорание в хвостовой части авиалайнера Boeing 777. Предварительно, ЧП произошло из-за остатков топлива в хвостовой части лайнера.

Инцидент произошел 30 мая в московском аэропорту Шереметьево. Самолет компании "Аэрофлот" выполнял внутренний рейс и собирался приземлиться в конечной точке своего полета. Во время посадки, когда пилоты опустили самолет на полосу, в хвостовой части произошел выброс пламени, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Представители компании пока не дают никаких комментариев о произошедшем.

По предварительным данным, никто из пассажиров, находившихся в салоне, травм не получили. Причины произошедшего устанавливают эксперты.