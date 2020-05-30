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15:06   30 Мая 2020
Происшествия

Очевидцы рассказали о возгорании Boeing 777 во время посадки в Шереметьево

Очевидцы рассказали о возгорании Boeing 777 во время посадки в Шереметьево

Камеры, установленные в московском аэропорту зафиксировали возгорание в хвостовой части авиалайнера Boeing 777. Предварительно, ЧП произошло из-за остатков топлива в хвостовой части лайнера.

Инцидент произошел 30 мая в московском аэропорту Шереметьево. Самолет компании "Аэрофлот" выполнял внутренний рейс и собирался приземлиться в конечной точке своего полета. Во время посадки, когда пилоты опустили самолет на полосу, в хвостовой части произошел выброс пламени, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Представители компании пока не дают никаких комментариев о произошедшем. 

По предварительным данным, никто из пассажиров, находившихся в салоне, травм не получили. Причины произошедшего устанавливают эксперты.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #самолет #шереметьево

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