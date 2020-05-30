Гемпель напомнил Меркель, что жителей Крыма не запугать санкциями

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что Крым воссоединился с Россией якобы в нарушение международного права. На эти нападки ответил глава крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель отметил, что Меркель, отказываясь признавать российскую принадлежность Крымского полуострова, следуя интересам США. Канцлер ФРГ сознательно старается не замечать того факта, что воссоединение полуострова с РФ произошло в результате волеизъявления жителей республики, пишет РИА Новости. Референдум прошел в соответствии с международным законодательством.

Парламентарий также указал, что, поддерживая санкции против РФ, Германия потворствует преступной политике ЕС. Однако жителей Крыма не запугать никакими санкциями.