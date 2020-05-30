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14:59   30 Мая 2020
Политика

Гемпель напомнил Меркель, что жителей Крыма не запугать санкциями

Гемпель напомнил Меркель, что жителей Крыма не запугать санкциями

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что Крым воссоединился с Россией якобы в нарушение международного права. На эти нападки ответил глава крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель отметил, что Меркель, отказываясь признавать российскую принадлежность Крымского полуострова, следуя интересам США. Канцлер ФРГ сознательно старается не замечать того факта, что воссоединение полуострова с РФ произошло в результате волеизъявления жителей республики, пишет РИА Новости. Референдум прошел в соответствии с международным законодательством.

Парламентарий также указал, что, поддерживая санкции против РФ, Германия потворствует преступной политике ЕС. Однако жителей Крыма не запугать никакими санкциями.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ес #меркель #крым #германия #санкции #гемпель

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