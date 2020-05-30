Крашенинников: часть поправок к Конституции РФ уже работает

Многие поправки к Конституции РФ уже фактически начали работать. Они нашли отражение в указах главы РФ Владимира Путина и новых принятых законах, заявил сопредседатель рабочей группы по Конституции Павел Крашенинников.

Это меры, которые российское правительство направило на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Поправки были также изложены в некоторых федеральных законах, которые принимались Государственной думой в связи со сложившейся ситуацией. И очень важно сейчас разъяснять людям суть этой работы.