Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крашенинников: часть поправок к Конституции РФ уже работает

Крашенинников: часть поправок к Конституции РФ уже работает

 Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей

Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей
Самонкин раскритиковал шантаж РФ свободой Шугалея со стороны ПНС Ливии

Самонкин раскритиковал шантаж РФ свободой Шугалея со стороны ПНС Ливии

 Объем выданных микрозаймов за апрель упал до исторического минимума

Объем выданных микрозаймов за апрель упал до исторического минимума
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
Крашенинников: часть поправок к Конституции РФ уже работает

Крашенинников: часть поправок к Конституции РФ уже работает

 Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей

Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей
Самонкин раскритиковал шантаж РФ свободой Шугалея со стороны ПНС Ливии

Самонкин раскритиковал шантаж РФ свободой Шугалея со стороны ПНС Ливии

 Объем выданных микрозаймов за апрель упал до исторического минимума

Объем выданных микрозаймов за апрель упал до исторического минимума
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
14:51   30 Мая 2020
Общество

Крашенинников: часть поправок к Конституции РФ уже работает

Крашенинников: часть поправок к Конституции РФ уже работает

Многие поправки к Конституции РФ уже фактически начали работать. Они нашли отражение в указах главы РФ Владимира Путина и новых принятых законах, заявил сопредседатель рабочей группы по Конституции Павел Крашенинников.

Это меры, которые российское правительство направило на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Поправки были также изложены в некоторых федеральных законах, которые принимались Государственной думой в связи со сложившейся ситуацией. И очень важно сейчас разъяснять людям суть этой работы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #поправки #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...