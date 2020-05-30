Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей

Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей

 Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией

Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией
Онтиков: вбросы о поставках в Ливию МиГ-29 и валюты "Гознака" — часть одной медиакомпании

Онтиков: вбросы о поставках в Ливию МиГ-29 и валюты "Гознака" — часть одной медиакомпании

 Бывший советник Трампа договаривался с послом РФ в США о нормализации отношений

Бывший советник Трампа договаривался с послом РФ в США о нормализации отношений
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей

Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей

 Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией

Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией
Онтиков: вбросы о поставках в Ливию МиГ-29 и валюты "Гознака" — часть одной медиакомпании

Онтиков: вбросы о поставках в Ливию МиГ-29 и валюты "Гознака" — часть одной медиакомпании

 Бывший советник Трампа договаривался с послом РФ в США о нормализации отношений

Бывший советник Трампа договаривался с послом РФ в США о нормализации отношений
Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

 Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву
14:42   30 Мая 2020
Политика

Онтиков: вбросы о поставках в Ливию МиГ-29 и валюты "Гознака" — часть одной медиакомпании

Онтиков: вбросы о поставках в Ливию МиГ-29 и валюты "Гознака" — часть одной медиакомпании

Госдепартамент США вслед за Пентагоном выступил с очередным голословным обвинением в адрес России. Так, американцы обвинили Москву в поставке фальшивых банкнот в Бенгази, хотя на самом деле РФ всего лишь выполнила официальную сделку по печати.

США, устраивая нападки на Россию, пытаются дестабилизировать ситуацию в Средиземноморском регионе и пошатнуть влияние РФ на переговорный процесс в Ливии, пишет в субботу Федеральное агентство новостей

По словам автора Telegram-канала "Джинн из лампы", востоковеда Андрея Онтикова, в Ливии действуют два центробанка — один находится в Триполи, другой — в Аль-Байде. Партии денег поступают уже несколько лет. Тот факт, что Госдеп США только сейчас обратил на это внимание, выглядит забавно. 

Онтиков уверен, что обвинения США в поставке фальшивой валюты в Ливию, а также фейк о том, что Россия якобы разместила свои истребители в североафриканской стране, связаны. Речь идет об одной медиакомпании, подчеркнул он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #ливия #фейк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...