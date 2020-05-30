Госдепартамент США вслед за Пентагоном выступил с очередным голословным обвинением в адрес России. Так, американцы обвинили Москву в поставке фальшивых банкнот в Бенгази, хотя на самом деле РФ всего лишь выполнила официальную сделку по печати.

США, устраивая нападки на Россию, пытаются дестабилизировать ситуацию в Средиземноморском регионе и пошатнуть влияние РФ на переговорный процесс в Ливии, пишет в субботу Федеральное агентство новостей.

По словам автора Telegram-канала "Джинн из лампы", востоковеда Андрея Онтикова, в Ливии действуют два центробанка — один находится в Триполи, другой — в Аль-Байде. Партии денег поступают уже несколько лет. Тот факт, что Госдеп США только сейчас обратил на это внимание, выглядит забавно.

Онтиков уверен, что обвинения США в поставке фальшивой валюты в Ливию, а также фейк о том, что Россия якобы разместила свои истребители в североафриканской стране, связаны. Речь идет об одной медиакомпании, подчеркнул он.