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14:41   30 Мая 2020
Политика

Бывший советник Трампа договаривался с послом РФ в США о нормализации отношений

Бывший советник Трампа договаривался с послом РФ в США о нормализации отношений

Обнародованы записи переговоров бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом России в США Сергеем Кисляком в 2016 году.

Как отмечается в материале ФАН, Флинн просил Кисляка, чтобы Россия ответила зеркально на действия экс-президента США Барака Обамы. Американец предложил обсудить улучшение отношений между странами, когда Дональд Трамп придет к власти.

Так же стороны обсудили необходимость стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Флинн назвал это главной целью совместной деятельности Москвы и Вашингтона. Кисляк также поднимал вопрос о разрешении проблемных вопросов в Сирии.

В США проводилось расследование выдуманных "тайных связей" Трампа с РФ. Провальное расследование организовал бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер. Делопроизводство было закрыто после тщательной проверки всех имеющихся фактов.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #трамп

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