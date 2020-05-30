Бывший советник Трампа договаривался с послом РФ в США о нормализации отношений

Обнародованы записи переговоров бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом России в США Сергеем Кисляком в 2016 году.

Как отмечается в материале ФАН, Флинн просил Кисляка, чтобы Россия ответила зеркально на действия экс-президента США Барака Обамы. Американец предложил обсудить улучшение отношений между странами, когда Дональд Трамп придет к власти.

Так же стороны обсудили необходимость стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Флинн назвал это главной целью совместной деятельности Москвы и Вашингтона. Кисляк также поднимал вопрос о разрешении проблемных вопросов в Сирии.

В США проводилось расследование выдуманных "тайных связей" Трампа с РФ. Провальное расследование организовал бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер. Делопроизводство было закрыто после тщательной проверки всех имеющихся фактов.