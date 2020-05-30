Polskie Radio призывает оставить ядерный зонтик США в Германии

Польша настаивает, чтобы Германия оставалась в программе доступа к ядерному оружию США Nuclear sharing. Об этом заявил эксперт из Польского института международных дел Лукаш Кулеша в интервью Polskie Radio.

По его словам, любые дискуссии о перемещении ядерного оружия США на польскую территорию пока что преждевременны. Кулеша рассказал о запасных вариантах для Польши, если ФРГ запустит процесс выхода из программы Nuclear sharing.

Он предлагает включить в эту программу другие страны и разместить в них ядерное оружие в рамках НАТО, а также использовать авиацию таких стран для его перемещения. Возможен также вариант, согласно которому ядерное оружие останется только в нескольких странах, а новые будут участвовать только в его транспортировке.

Ядерный элемент политики сдерживания НАТО является ключевым для Польши. Кулеша объясняет это тем, что Россия, будучи ядерной державой, активно модернизирует свой арсенал. Он уверен, что Варшава активно ратует за то, чтобы Берлин и далее был вовлечен в создание ядерного зонтика над Европой. Однако если вдруг ситуация изменится, Польша готова взять на себя ядерную ответственность НАТО частично.

Пока Германия не приняла кардинальных решений в плане выхода из программы Nuclear sharing, поэтому дискуссии о перемещении ядерного оружия США в Польшу преждевременны, подчеркнул Кулеша. Эксперт напомнил, что тема ядерного оружия очень деликатна: это секретная информация, поэтому на официальном уровне все ведут себя очень осторожно.