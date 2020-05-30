Обнародованная стенограмма шантажа ПНС появится в суде над преступлениями в Ливии

Доказательства шантажа со стороны Правительства национального согласия (ПНС) Ливии станут важной деталью в будущем суде над преступным режимом Файеза Сарраджа, уверен глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

ПНС Ливии записало видео, в котором заявило, что похищенный боевиками в Триполи социолог из РФ Максим Шугалей якобы занимался "шпионажем". Малькевич подчеркнул, что ролик является провокацией, так как никаких официальных обвинений российским ученым Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, удерживаемым террористами Сарраджа, предъявлено не было.

ФЗНЦ располагает материалами, доказывающими факт шантажа со стороны преступного режима Сарраджа, передает Nation News заявление Малькевича. По его словам, после похищения россиян, глава высшего госсовета ПНС Ливии Халед аль-Мишри связался с фондом и попытался выторговать официальное признание легитимности ПНС Ливии со стороны властей России в обмен на свободу ученых. Руководитель ФЗНЦ добавил, что до последнего надеялся на правовое решение ситуации, однако после откровенной фальсификации принял решение о публикации содержания разговора с аль-Мишри.

"Из обнародованного нами материала видно, что ПНС фактически похитило россиян и пыталось выменять их на поддержку Москвы. Мне кажется, что эти материалы — очень увесистый кирпич в строительство будущего международного суда над преступлениями в Ливии", — заявил Малькевич.

Глава ФЗН также выразил недоумение по поводу продолжения сотрудничества ряда стран с террористами ПНС Ливии, занимающимися похищениями людей и шантажом.