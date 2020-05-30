Частные больницы РФ смогут получать субсидии на выплаты борющимся с COVID-19 медработникам

Частные медицинские учреждения смогут получать субсидии на выплаты врачам, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Кабинета министров Российской Федерации.

Постановление согласовал и подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Подобные поправки в правилах предоставления субсидий вызваны тем, что в некоторых регионах России частные медицинские учреждения лечат граждан с диагностированным COVID-19 наряду с государственными больницами.

Телеканал RT сообщает, что для врачей, которые отличились в противостоянии новому типу коронавируса, будут предоставлены награды Минздрава РФ, отметил глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.