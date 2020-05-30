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14:10   30 Мая 2020
Политика

Путин отметил отсутствие серьезного диалога с США по вопросам СНВ

Путин отметил отсутствие серьезного диалога с США по вопросам СНВ

Действие договора об СНВ между Россией и США в скором времени прекратится, однако до сих пор серьезных переговоров Москвы и Вашингтона нет. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с Советом безопасности РФ.

Подписанный Россией и США договор об ограничении стратегических наступательных вооружений должен завершиться 5 февраля 2021 года. Москва заинтересована в продлении сотрудничества в интересах международной безопасности, однако в Соединенных Штатах пока не намерены вести диалог. На данный момент организовать переговоры не удалось. Это подтвердил президент РФ Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп неоднократно демонстрировал намерение выйти из всех стратегических соглашений, которые как-либо ограничивают милитаризацию страны. Он также заявил о решении выйти из Договора по открытому небу, которое имеет ключевое значение для формирования прозрачных отношений между государствами.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #путин #снв

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