Президент РФ рассказал о россиянах, которые остались за границей

России пока не удалось вернуть в страну всех желающих возвратиться граждан. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин.

Президент России в ходе совещания с постоянными членами Совбеза констатировал, что некоторые граждане РФ по-прежнему остаются за границей. В связи с открытием границ некоторых государств для туризма Владимир Путин предложил обсудить, что будет происходить на территории этих стран и в РФ.

Закрытие границ ряда государств, в том числе России, связано с пандемией коронавируса. Из-за быстрого распространения COVID-19 были отменены различные культурные и спортивные мероприятия. В некоторых странах ввели режим ЧС.