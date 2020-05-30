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13:57   30 Мая 2020
Экономика

Эксперт Табах рассказал о безработице после пандемии в определенных сферах

Эксперт Табах рассказал о безработице после пандемии в определенных сферах

После отменны введенных ограничений на фоне коронавирусной инфекции самый высокий процент безработицы будет иметь сфера услуг и отрасли туризма и развлечений, рассказал директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Меньше пострадает ресторанный бизнес, а количество массовых мероприятий будет резко сокращено, в том числе люди сами не будут в них участвовать из соображений безопасности, сообщил Антон Табах в интервью агентству "Прайм".

Под ударом также окажутся города-миллионники и курорты, для которых большую роль играет командирование сотрудников. С другой стороны, эксперт предположил, что в торговле, которая не снижет своих объемов, возможно перераспределение на службы доставки.

Кризис, с которым сейчас столкнулась мировая экономика, отличается тем, что под ударом оказались не крупные международные компании, а малый и средний бизнес. Однако для них разработаны меры поддержки, подчеркнул эксперт.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бизнес #безработица #коронавирус

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