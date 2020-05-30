Аббас Джума: похищение россиян в Ливии с самого начала задумывалось для давления на Москву

Версия о том, что российские социологи занимались в Ливии шпионажем, не выдерживает никакой критики. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил журналист-международник Аббас Джума. Беседа Халеда аль-Мишри и сотрудника ФЗНЦ является неопровержимым доказательствам того, что дело Максима Шугалея и Самера Суэйфана является политическим.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опубликовал запись переговоров с главой Высшего Государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри. Тот предлагал обменять похищенных социологов на политическую поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии от России на международном уровне.

Таким образом Малькевич отреагировал на публикацию видеоролика от ПНС Ливии «Максим Шугалей, история шпиона». Глава ФЗНЦ заявил, что так называемое «правительство» распространило хамскую подделку ради прикрытия своих преступлений.

Мальевич рассказал, что после похищения сотрудников фонда, на него вышел Халед аль-Мишри и заявил, что глава ПНС Файеза Саррадж хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться от российской стороны поддержки легитимности ПНС. Тогда аль-Мишри сможет повлиять на судьбу похищенных россиян.

ФЗНЦ — общественная организация, которая никак не связана с политикой и органами власти, отметил Малькевич. Шантаж в данной ситуации не приемлем, а похищение россиян – это явное преступление.

«Беседа Халеда аль-Мишри и сотрудника ФЗНЦ является неопровержимым доказательствам того, что дело Максима Шугалея и Самера Суэйфана является политическим. Оно с самого начала было политическим и задумывалось как попытка давления на Москву», — заявил Аббас Джума.

Журналист-международник обратил внимание на то, что в этом диалоге не прозвучало ни слова о каком-либо шпионаже со стороны российских социологов.

«В чем их только не обвиняли: и во вмешательстве в выборы, и в нарушении визового режима… В конце концов сотрудничестве с сыном Каддафи — Саифом аль-Исламом. Все обвинения были абсурдны. Ребята долгое время встречались с ПНС, обсуждали дела. И ни в чем не подозревались. Что касается выборов… Они не планировались. Нет законов, нет Конституции, о чем речь?» — объясняет Аббас Джума.

Встреча с сыном Каддафи Саифом аль-Исламом также не может быть объявленной вне закона, отметил журналист.

«Он такой же ливиец, как Файез Саррадж, или Халед аль-Мишри, или господин Башага. Или любой другой ливиец. Встреча с ним была в рамках социологических исследований, он не был преступником или террористом. То, что Халед аль-Мишри называет его врагом, говорит о том, что ему он не нравится лично. Но это не делает его преступником и не делает россиян нарушителями закона», — продолжил Аббас Джума.

Обвинения в шпионаже – новая версия, которая появилась недавно, как реакция на фильм «Шугалей», считает собеседник издания.

«Это реакция на возобновившиеся требования со стороны мировой общественности объяснить, что происходит. Видимо в Триполи пришло понимание, что просто так удерживать людей некрасиво, нужно объяснить за что они сидят. А вразумительных объяснений нет. И вот они решили достать фейк про шпионаж. Почему если они шпионы, они долго работали? Почему им сразу не предъявили обвинения в шпионаже? Все шито белыми нитками. Но непонятно, что теперь делать. Обвинения в шпионаже - это серьезно», — заметил журналист.

Напомним, россияне в 2019 году прибыли в Триполи для проведения социологического исследования, но боевики ПНС Ливии похитили ученых и бросили в неофициальную тюрьму «Митига». Уже год россияне находятся в нечеловеческих условиях без каких-либо либо официальных обвинений.

1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера ленты режиссера Дениса Нейманда «Шугалей», рассказывающая о судьбе соотечественников. Глава ФЦНЗ надеется, что после выхода фильма общественность отреагирует на то, что на самом деле творится в Ливии.