Онопко: регионы Украины могут не дождаться децентрализации

Донецк и Луганск не собираются возвращаться в состав Украины, заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко в беседе с ФАН. По его словам, Донбасс ждет от Киева лишь выполнения Минских соглашений.

Утвержденные кабмином планы по децентрализации Украины включают Луганскую и Донецкую народные республики, но не включают Крым. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны Владимира Зеленского. Децентрализация «фактически выходит на финишную прямую».

«Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины. <…> Временно оккупированные территории Донбасса (так на Украине называют ДНР и ЛНР. — Прим. ред) попадают в план», — говорится в сообщении.

Онопко уверен: ДНР и ЛНР не собираются возвращаться в состав Украины. По его словам, попытки Киева оставить Донбасс в политическом поле Украины «выглядят наивно и довольно глупо».

«Мы ждем от Киева только выполнения Минских соглашений. Любые изменения в Конституции Украины относительно Донбасса должны быть в обязательном порядке согласованы с нашими переговорщиками в Минске», — пояснил депутат.

Депутат считает, что в целом децентрализация власти на Украине — позитивный процесс. Он пойдет на пользу украинцам, добавил собеседник ФАН.

«Но не факт, что этот процесс будет доведен до конечного результата. Потому что многие регионы Украины уже давно хотят отделиться от нынешней нацистской страны», — намекнул Киеву на потенциальную угрозу Онопко.

Ранее Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны ввести так называемый институт префекта. Однако в тексте не упоминался особый статус для Донецкой и Луганской народных республик, который Киев должны предоставить Донбассу по Минским соглашениям.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости регионов после госпереворота, который произошел в стране в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.