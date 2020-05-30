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13:09   30 Мая 2020
Общество

Мурашко озвучил итоговую сумму средств для борьбы с COVID-19

Мурашко озвучил итоговую сумму средств для борьбы с COVID-19

Итоговый бюджет, выделенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России, составит около 500 млрд рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Политик отметил, что аналогичное количество средств будет потрачено на программу модернизации первичного звена здравоохранения. В данную сумму войдут инвестиционные вложения, перепрофилирование, решение вопросов по заработной плате и другие необходимые меры. При этом Правительство не уменьшило объемы финансирования ни одного национального проекта, добавил глава Минздрава в ходе ВКС "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе. 

В настоящий момент в России зафиксировано около 396 тыс. случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших более 167 тыс. человек выздоровели, а 4555 пациентов скончались от осложнений на фоне инфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бюджет #коронавирус #COVID-19 #Мурашко

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