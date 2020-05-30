СМИ сообщили, что в США продолжаются массовые протесты из-за смерти Флойда

Массовые протесты продолжаются в населенных пунктах по всей территории Соединенных Штатов после смерти безоружного афроамериканца в Миннеаполисе от рук стража порядка.

Правоохранителя обвинили в убийстве на фоне смерти Джорджа Флойда, который был задержан из-за подозрения в эксплуатации фальшивых купюр. Однако выставленное полицейскому обвинение не устроило граждан Америки, из-за чего они вышли на улицы, заявляя о необходимости пересмотра всей системы уголовного правосудия государства. Соответствующую информацию предоставило издание ITV.

Массовые беспорядки ежедневно набирают обороты. За последние несколько дней было реализовано нападение на главный офис телеканала CNN на фоне использования фейковых видеозаписей грабежей. Бунтующие атакуют стражей порядка, проводят акции у Белого дома. Большая часть лозунгов направлена на правоохранителей, прокуроров и государственного лидера Дональда Трампа.