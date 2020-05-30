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12:51   30 Мая 2020
Экономика

Около 200 санаториев Кубани возобновят работу с начала июня

Около 200 санаториев Кубани возобновят работу с начала июня

Учреждения санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, имеющие специальную лицензию на медицинскую деятельность, смогут принимать отдыхающих с 1 июня.

Речь идет о 201 организации в 15 муниципалитетах — на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов. Туристов будут доставлять организованно, при этом все пляжи и набережные останутся закрытыми, а справка об отсутствии у гостей новой коронавирусной инфекции станет обязательным условием, сообщили в администрации региона.

Местные здравницы, гостиницы и отели были закрыты в конце марта из-за пандемии COVID-19. На Кубани действует режим карантина, прибывающих из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию. Однако эксперты считают, что туристическая отрасль в России вскоре начнет быстрое восстановление и трансформируется. Так, востребованными станут поездки на небольшие расстояния.

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Автор: Борис Нестеров
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