ПНС пыталось обменять похищенных россиян на лояльность РФ путем шантажа

Россия никогда не пойдет на поводу у террористов так называемого Правительства национального согласия. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По словам Баранца, российская сторона "не сможет портить лицо", лишь бы удовлетворить капризы лидера ПНС (Файеза Сарраджа — ред), ей абсолютно не за что извиняться, передает в субботу Федеральное агентство новостей.

Военный обозреватель выразил уверенность, что похищенных в Ливии социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удастся вызволить из рук террористов. Москва прилагает для этого большие усилия и имеет необходимые рычаги.

Баранец подчеркнул, что если представители ПНС, задержавшие российских ученых, не отпустят их "по-добру, по-здорову", Россия найдет адекватные симметричные рычаги для того, чтобы ее попросили "отдать своего гражданина".

Наша страна не занимается бартером по капризу сторонника главаря ПНС Сарраджа. Ради спасения человека можно взять на себя вранье, лишь бы его вернуть. Но России важны принципы, а человека она вернет в любом случае, заключил Баранец.

Ранее представители ПНС заявили, что отпустят похищенных в Ливии российских ученых, если РФ сообщит, что поддерживает их "правительство". Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.