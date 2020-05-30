Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией

Серия пикетов в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара может привести к новой вспышке коронавируса. Активисты и журналисты создают толпу, при этом многие из них находятся в тесном контакте друг с другом без средств индивидуальной защиты, что создает угрозу здоровью.

За последние три дня в России прошла серия незаконных пикетов, устроенных оппозицией. Протесты связаны с арестом журналиста и мундепа Ильи Азара, который в свою очередь вышел на пикет, организованный в поддержку Владимира Воронцова — основателя «Омбудсмена полиции». Против Воронцова возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Азара же Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения пикетирования по ч.8 статьи 20.2 КоАП.

Сотрудники правоохранительных органов напоминали о запрете на проведение публичных мероприятий, введенном из-за пандемии, в число которых входят одиночные пикеты. Однако это не остановило оппозиционеров, решившихся на провокацию.

Пикеты, как и ожидалось, привлекли к себе внимание общественности, журналистов и правоохранительных органов. Можно сказать, что мероприятие приобрело массовый характер и, вероятно, спровоцирует вспышку заболеваний коронавирусом: оппозиционеры и журналисты, помимо нарушения самоизоляции, пренебрегали средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Особенно отличились депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тимонов, которые решили поддержать пикетчиков без масок и перчаток. Кроме того, депутаты явно нарушили социальную дистанцию в полтора метра. Задержанные пикетчики также пренебрегли средствами индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции, устроив «фотосессию» в автозаке. На фотографии ниже можно увидеть мундепа Юлию Галямину, которую забрали в отделение полиции.

Во всей этой истории примечательно то, что оппозиционеры продолжают выступать против проведения парада Победы 24 июня, когда ситуация с пандемией, если судить по прогнозам, сведется к минимуму. Сами же пикетчики, когда еще не сняты ограничения, устраивают акции, провоцируя идти за собой и других россиян. Кроме того, на мероприятия стягиваются правоохранительные органы и сотрудники прессы, что в разы увеличивает риск заражения, особенно, если участники пренебрегают СИЗ. Среди них могут быть либо люди с хроническими заболеваниями (следовательно, с низким иммунитетом), либо люди пожилого возраста. Сложно пока сказать, какой ущерб уже нанесла эта акция, и насколько она повлияла на распространение коронавируса, однако очевидно, что подобные мероприятия являются очагом передачи вируса.

Напомним, что схожую ситуацию можно было наблюдать в апреле и мае, когда депутаты из КПРФ поставили свои политические амбиции выше безопасности россиян. Они в условиях пандемии устроили несколько массовых мероприятий, которые могли негативно сказаться на здоровье граждан.