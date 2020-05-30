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13:32   30 Мая 2020
Россия

Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией

Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией

Серия пикетов в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара может привести к новой вспышке коронавируса. Активисты и журналисты создают толпу, при этом многие из них находятся в тесном контакте друг с другом без средств индивидуальной защиты, что создает угрозу здоровью.

За последние три дня в России прошла серия незаконных пикетов, устроенных оппозицией. Протесты связаны с арестом журналиста и мундепа Ильи Азара, который в свою очередь вышел на пикет, организованный в поддержку Владимира Воронцова — основателя «Омбудсмена полиции». Против Воронцова возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Азара же Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения пикетирования по ч.8 статьи 20.2 КоАП.

Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией

Сотрудники правоохранительных органов напоминали о запрете на проведение публичных мероприятий, введенном из-за пандемии, в число которых входят одиночные пикеты. Однако это не остановило оппозиционеров, решившихся на провокацию.

Пикеты, как и ожидалось, привлекли к себе внимание общественности, журналистов и правоохранительных органов. Можно сказать, что мероприятие приобрело массовый характер и, вероятно, спровоцирует вспышку заболеваний коронавирусом: оппозиционеры и журналисты, помимо нарушения самоизоляции, пренебрегали средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Особенно отличились депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тимонов, которые решили поддержать пикетчиков без масок и перчаток. Кроме того, депутаты явно нарушили социальную дистанцию в полтора метра. Задержанные пикетчики также пренебрегли средствами индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции, устроив «фотосессию» в автозаке. На фотографии ниже можно увидеть мундепа Юлию Галямину, которую забрали в отделение полиции.

Организовавшие пикеты оппозиционеры без СИЗ могут усугубить ситуацию с пандемией

Во всей этой истории примечательно то, что оппозиционеры продолжают выступать против проведения парада Победы 24 июня, когда ситуация с пандемией, если судить по прогнозам, сведется к минимуму. Сами же пикетчики, когда еще не сняты ограничения, устраивают акции, провоцируя идти за собой и других россиян. Кроме того, на мероприятия стягиваются правоохранительные органы и сотрудники прессы, что в разы увеличивает риск заражения, особенно, если участники пренебрегают СИЗ. Среди них могут быть либо люди с хроническими заболеваниями (следовательно, с низким иммунитетом), либо люди пожилого возраста. Сложно пока сказать, какой ущерб уже нанесла эта акция, и насколько она повлияла на распространение коронавируса, однако очевидно, что подобные мероприятия являются очагом передачи вируса. 

Напомним, что схожую ситуацию можно было наблюдать в апреле и мае, когда депутаты из КПРФ поставили свои политические амбиции выше безопасности россиян. Они в условиях пандемии устроили несколько массовых мероприятий, которые могли негативно сказаться на здоровье граждан.

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Автор: Саида Габиева
#оппозиция #пикет #азар #ступин #галямина #коронавирус #тимонов

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