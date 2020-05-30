Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко осудил добавление в КоАП штрафов за отказ от вакцинации

Онищенко осудил добавление в КоАП штрафов за отказ от вакцинации

 Мурашко озвучил итоговую сумму средств для борьбы с COVID-19

Мурашко озвучил итоговую сумму средств для борьбы с COVID-19
СМИ сообщили, что в США продолжаются массовые протесты из-за смерти Флойда

СМИ сообщили, что в США продолжаются массовые протесты из-за смерти Флойда

 Около 200 санаториев Кубани возобновят работу с начала июня

Около 200 санаториев Кубани возобновят работу с начала июня
ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

 Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»

Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»
Онищенко осудил добавление в КоАП штрафов за отказ от вакцинации

Онищенко осудил добавление в КоАП штрафов за отказ от вакцинации

 Мурашко озвучил итоговую сумму средств для борьбы с COVID-19

Мурашко озвучил итоговую сумму средств для борьбы с COVID-19
СМИ сообщили, что в США продолжаются массовые протесты из-за смерти Флойда

СМИ сообщили, что в США продолжаются массовые протесты из-за смерти Флойда

 Около 200 санаториев Кубани возобновят работу с начала июня

Около 200 санаториев Кубани возобновят работу с начала июня
ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

 Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»

Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»
12:24   30 Мая 2020
Политика

Американский профессор предсказал победу Трампа на ноябрьских выборах

Американский профессор предсказал победу Трампа на ноябрьских выборах

Американский профессор Хельмут Норпот считает, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет переизбран на своем посту. Норпот также предсказал победу Трампа на выборах в 2016 году.

Трамп ранее заявил, что у него хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент предположил, что Путин не хочет его переизбрания.

Американский лидер ранее объявил, что США окончательно разрывают сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Средства, которые были предназначены ВОЗ, будут переведены другим организациям, занимающимся борьбой с коронавирусной инфекцией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #выборы #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...