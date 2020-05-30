Американский профессор предсказал победу Трампа на ноябрьских выборах

Американский профессор Хельмут Норпот считает, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет переизбран на своем посту. Норпот также предсказал победу Трампа на выборах в 2016 году.

Трамп ранее заявил, что у него хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент предположил, что Путин не хочет его переизбрания.

Американский лидер ранее объявил, что США окончательно разрывают сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Средства, которые были предназначены ВОЗ, будут переведены другим организациям, занимающимся борьбой с коронавирусной инфекцией.