Медик Трифонова назвала фактор, который поможет в борьбе с пандемией коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции повлияет на силу второй волны заболевания, считает заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Когда препарат будет создан и введен в массовое производство, то серьезные меры не потребуются, передают РИА Новости слова доктора. Принятие решения о новых ограничениях будут зависеть от создания вакцины. Когда медикамент появится и будет предоставлен большинству граждан, то создастся иммунная прослойка населения, заявила Трифонова.

Россиян, которые состоят в группах риска и отказываются от обязательной вакцинации, могут начать штрафовать. Предложение закреплено в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях. Текст документа опубликован на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Санкция составит от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы рекомендации докторов для населения. Помимо этого на сайте представлены описания первых симптомов заболевания, при выявлении которых необходимо обратиться в больницу.