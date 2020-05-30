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12:05   30 Мая 2020
Общество

Медик Трифонова назвала фактор, который поможет в борьбе с пандемией коронавируса

Медик Трифонова назвала фактор, который поможет в борьбе с пандемией коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции повлияет на силу второй волны заболевания, считает заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Когда препарат будет создан и введен в массовое производство, то серьезные меры не потребуются, передают РИА Новости слова доктора. Принятие решения о новых ограничениях будут зависеть от создания вакцины. Когда медикамент появится и будет предоставлен большинству граждан, то создастся иммунная прослойка населения, заявила Трифонова.

Россиян, которые состоят в группах риска и отказываются от обязательной вакцинации, могут начать штрафовать. Предложение закреплено в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях. Текст документа опубликован на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Санкция составит от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы рекомендации докторов для населения. Помимо этого на сайте представлены описания первых симптомов заболевания, при выявлении которых необходимо обратиться в больницу.

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Автор: Ирина Большунова
#вакцина #пандемия #коронавирус

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