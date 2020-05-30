Китайское СМИ восхитилось мощным вооружением российской подлодки "Лайка"

Китайское издание "Гуамин жибао" опубликовало тактико-технические данные нового российского подводного крейсера пятого поколения "Лайка". Больше всего авторов статьи восхитило мощное вооружение субмарины.

Водоизмещение новой подлодки составит 11 340 тонн. Скорость "Лайки" сможет достигать до 35 узлов. Предельная глубина погружения составит 600 метров, а автономность в плавании достигнет трех месяцев, пишет китайское издание.

"Лайку" оснастят модульной конструкцией и единой системой боевого управления с искусственным интеллектом. При изготовлении корпуса подлодки будут использоваться композитные материалы с эффектом шумоподавления.

Отмечается, что подлодка сможет нести разное вооружение. В частности, крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, а также ПЗРК "Игла", торпеды, противоторпеды, подводные ракеты "Хищник" и "Ответ", мини-ракеты и мини-торпеды.

Главная фишка "Лайки" — возможность замены модуля ракет вертикального запуска на модуль для баллистических ракет, что превратит подводный крейсер в многоцелевую подлодку. Благодаря нововведению снизятся затраты на экипаж и обслуживающий персонал.