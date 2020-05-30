Проект нового КоАП РФ пополнился штрафом за отказ от вакцинации

Граждан РФ могут начать штрафовать за отказ от вакцинации, такая норма содержится в новом проекте КоАП.

С нормой, размещенной Министерством юстиции РФ, можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ей, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагает наложение штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

"Санкции не затронут большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок", — заявил заместитель министра юстиции Денис Новак в интервью для "Интерфакса". Сейчас в КоАП РФ не указано, что отказавшимся от вакцинации лицам грозит какое-либо наказание.

Россия предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Всего в мире существуют 124 варианта потенциального препарата от COVID-19. Десять из них уже находятся на стадии испытаний, сообщили специалисты ВОЗ.