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Проект нового КоАП РФ пополнился штрафом за отказ от вакцинации

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11:00   30 Мая 2020
Общество

Проект нового КоАП РФ пополнился штрафом за отказ от вакцинации

Проект нового КоАП РФ пополнился штрафом за отказ от вакцинации

Граждан РФ могут начать штрафовать за отказ от вакцинации, такая норма содержится в новом проекте КоАП.

С нормой, размещенной Министерством юстиции РФ, можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ей, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагает наложение штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

"Санкции не затронут большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок", — заявил заместитель министра юстиции Денис Новак в интервью для "Интерфакса". Сейчас в КоАП РФ не указано, что отказавшимся от вакцинации лицам грозит какое-либо наказание.

Россия предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Всего в мире существуют 124 варианта потенциального препарата от COVID-19. Десять из них уже находятся на стадии испытаний, сообщили специалисты ВОЗ.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #отказ #вакцинация #коап

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