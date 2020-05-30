Онищенко осудил добавление в КоАП штрафов за отказ от вакцинации

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил введение штрафов за отказ от обязательных прививок. В беседе с «Политикой сегодня» бывший главный санитарный врач заявил, что «принудиловка» не принесет ничего хорошего.

«Когда мы в 1997 году принимали закон об иммунопрофлактике, там заложен основополагающий принцип — информированное согласие на прививку. Данное предложение меняет подход государства к этому основополагающему принципу на принудительный», — объяснил Онищенко.

Минюст России внес в проект нового КоАП санкции за отказ от обязательной вакцинации. Согласно документу, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагает наложение штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Замминистра юстиции Денис Новак отметил, что санкции не затронут большинство россиян, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок. Административная ответственность возникнет только в том случае, если возникает обязанность проведения этих норм.

«Мы прожили такую принудиловку. Даже не принудиловку, а просто — прививали и все. Потом стали цивилизованно к этому подходить и достаточно успешно это происходит. Осенью 2019 года мы боле 60 миллионов россиян привили от гриппа. Сегодня штраф, завтра еще что-нибудь придумают. Не правильно это», — считает Онищенко.

Позже в Роспотребнадзоре также отметили, что штрафовать за отказ от вакцинации будут только тех граждан, которые находятся в группе риска, связанного с их профессией. В ведомстве также напомнили, что отказ от прививки может повлечь за собой отказ в приеме на работу.

«Штраф в КоАПе предусмотрен только для тех, кто обязан привиться по закону – а это профессиональные группы прежде всего», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В действующей редакции КоАП отсутствует наказание за отказ от прививок, а за нарушение санэпидправил предусмотрены предупреждение или штраф для граждан в размере от 100 до 500 рублей. Для должностных лиц от — 500 рублей до 1000 рублей.