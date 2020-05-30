Меркель объяснила свой отказ от участия в саммите G7 пандемией

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в Вашингтоне. Позицию канцлера озвучил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, отказ Меркель связан с пандемией нового коронавируса, поэтому она не будет очно присутствовать на встрече G7. Однако канцлер Германии выразила благодарность за приглашение и пообещала следить за эпидемиологической обстановкой, пишет ТАСС.

Также сообщалось, что Меркель и Трамп провели телефонный разговор, во время которого у сторон возник спор, в том числе из-за строительства газопровода "Северный поток — 2".