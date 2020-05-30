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10:24   30 Мая 2020
Общество

Малькевич опроверг фейк о "российских шпионах" в Ливии

Малькевич опроверг фейк о "российских шпионах" в Ливии

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан занимались исследованием общественного мнения в Ливии. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Так он отреагировал на публикацию видеоролика от так называемого Правительства национального согласия Ливии под названием "Максим Шугалей, история шпиона". Глава ФЗНЦ заявил, что ПНС распространило хамскую подделку. Об этом рассказывается в статье ФАН.

Видеоролик был опубликован в аккаунте военной операции ПНС в Facebook "Вулкан Гнева". Малькевич заявил, что его сотрудникам, находящимся в частной тюрьме в Триполи, до сих пор не были предъявлены официальные обвинения.

Шугалей и Суэйфан занимались легальной деятельностью в Ливии – они проводили исследование общественного мнения. Ночью 17 мая прошло года они были задержаны неизвестными.

Глава ФЗНЦ рассказал, что после похищения сотрудников, на него вышел Халед аль-Мишри – глава Высшего Государственного совета Ливии. Он заявил, что может повлиять на судьбу похищенных, но для этого требуется изменение официальной позиции России по ситуации в Ливии. Москва должна была поддержать ПНС.

ФЗНЦ является общественной организацией, которая никак не связана с политикой и органами власти. Глава организации считает, что шантаж в данной ситуации не приемлем, а похищение россиян – это явное преступление.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #малькевич #фзнц

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