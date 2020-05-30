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10:12   30 Мая 2020
Общество

Трамп считает, что Минюст разберется в деле с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе

Трамп считает, что Минюст разберется в деле с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе

Полицейские в Миннеаполисе ужасно выполнили свою работу. Так охарактеризовал ситуацию президент США Дональд Трамп.

Он с сожалением отметил, что действия полицейских, которые привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, стали причиной массовых беспорядков. Трамп подчеркнул, что большинство правоохранителей делают потрясающую работу, но произошедшее — из ряда вон. Минюст уже изучает это дело, пишет ФАН.

Инцидент, послуживший причиной для беспорядков, произошел в магазине. Покупателя заподозрили в использовании фальшивых денег, поэтому на место прибыла полиция. На него надели наручники, полицейский уложил подозреваемого на пол и надавил коленом на шею. Тот говорил, что ему нечем дышать, но полицейский не поверил. Афроамериканец скончался в больнице.

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Автор: Илья Романович
#сша #полиция #Миннеаполис

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